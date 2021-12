Premier League, rinviato il match Leicester-Norwich: 14 indisponibili tra gli ospiti (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ stato rinviato il match Leicester-Norwich, valevole per la ventunesima giornata di Premier League 2021/2022. I vertici del calcio inglese hanno accolto la richiesta della squadra ospite, che ha ben 14 calciatori indisponibili (13 giocatori di movimento e un portiere). Tra questi, molti sono risultati positivi al Covid-19. In assenza del numero minimo di giocatori a disposizione del tecnico, dunque, si è deciso di optare per il posticipo dell’incontro, in programma il 1° gennaio 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ statoil, valevole per la ventunesima giornata di2021/2022. I vertici del calcio inglese hanno accolto la richiesta della squadra ospite, che ha ben 14 calciatori(13 giocatori di movimento e un portiere). Tra questi, molti sono risultati positivi al Covid-19. In assenza del numero minimo di giocatori a disposizione del tecnico, dunque, si è deciso di optare per il posticipo dell’incontro, in programma il 1° gennaio 2022. SportFace.

