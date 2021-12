Premier League 2021 2022 | ancora una vittoria del Manchester United targata CR7 | col Burnely è 3-1

Leggi su sportface

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Arriva un’altraper ilCristiano Ronaldo. I Red Devils guidati da Rangnick hanno infatti battuto il Burnley all’Old Trafford per 3-1. Il match si è aperto quasi subito con il gol firmato da Scott McTominay che, dal limite dell’area scocca un destro dopo un controllo non felice di Cristiano Ronaldo, che però, vale come assist. Dopo 20 minuti Sancho in azione solitaria sulla sinistra tira sul secondo palo, pallone deviato da Mee che entra in rete: autogol e 2-0. Al minuto 35? la chiude Cristiano Ronaldo, ribadendo da pochi passi un tiro finito sul palo. Prova a rientrare in gara il Burnley, ma il solo gol di Aaron Lennon non basta per evitare la sconfitta.3 – Burnley 1. I Red Devils, con questa, agguantano il ...