Preghiamo oggi 30 dicembre la Madonna della Nube | Con Gesù Bambino avvolto da una nuvola

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In questo giorno appare davanti a molti testimoni, e porta la salvezza da una malattia mortale a poi ancora da un’altra grave calamità. Tra le sue braccia,appare comeda delle nubi. Ogni anno si celebra una processione in onore di Maria e del suo miracolo, in varie città, persino tra le L'articolo30laConda unaproviene da La Luce di Maria.

Advertising

nocturnalgirlx : buongiorno, oggi giornata di tamponi per i nostri ragazzi… preghiamo?????????? - SF_RL_Featuring : Oggi,giovedì, preghiamo e meditiamo i misteri della luce del Santo Rosario nella lotta contro il maligno la Madonna… - v_napoletano : RT @acs_italia: Oggi, #29dicembre, ricorre il quarto anniversario dell'attacco terroristico alla chiesa copta di Helwan, a sud del Cairo. P… - MimodiCreta : RT @acs_italia: Oggi, #29dicembre, ricorre il quarto anniversario dell'attacco terroristico alla chiesa copta di Helwan, a sud del Cairo. P… - PIETROTAXI1 : RT @acs_italia: Oggi, #29dicembre, ricorre il quarto anniversario dell'attacco terroristico alla chiesa copta di Helwan, a sud del Cairo. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiamo oggi

La Luce di Maria

per tutti i migranti, tutti i perseguitati e tutti coloro che sono vittime di circostanze avverse (che siano circostante politiche, storiche o personali), ma pensiamo a tanta gente ...? A tutt'nessuna notizia sul rilascio della concessione all'Ater di Potenza per l'avvio della ... Anche su questo Ladi sollecitare la Regione e l'Ater a farsi ulteriormente carico del ...3' di lettura 30/12/2021 - Con l’approssimarsi del capodanno 2021, ci corre l’obbligo di estendervi l’invito pervenuto dalla Prefettura ad un uso consapevole dei prodotti pirotecnici che, come noto, i ...Con il blocco dei finanziamenti dall'estero alle Missionarie della Carità il premier Modi punta a strozzare l'eredità della santa, simbolo di una Chiesa viva e attiva. Da perseguitare con leggi, arres ...