Posta foto di Mussolini, Facebook lo banna: ma per i giudici il social lo deve risarcire (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic — Un utente bannato ingiustamente da Facebook o altra piattaforma social ha diritto alla corresponsione di un risarcimento a causa della sospensione dei propri rapporti sociali, sebbene virtuali. E’ quanto afferma la Corte d’appello dell’Aquila con la sentenza 1659 pubblicata lo scorso 9 novembre, in merito a caso di un utente sospeso per oltre 4 mesi da Facebook dopo aver pubblicato alcune foto di Mussolini e commenti sprezzanti in cui criticava altri iscritti al social. La piattaforma di Zuckerberg aveva sospeso a più riprese l’account per violazione degli «standard della comunità». A quel punto, il soggetto interessato al ban aveva fatto ricorso, accolto dal Tribunale di primo grado, il quale aveva condannato Facebook a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic — Un utenteto ingiustamente dao altra piattaformaha diritto alla corresponsione di un risarcimento a causa della sospensione dei propri rapportii, sebbene virtuali. E’ quanto afferma la Corte d’appello dell’Aquila con la sentenza 1659 pubblicata lo scorso 9 novembre, in merito a caso di un utente sospeso per oltre 4 mesi dadopo aver pubblicato alcunedie commenti sprezzanti in cui criticava altri iscritti al. La piattaforma di Zuckerberg aveva sospeso a più riprese l’account per violazione degli «standard della comunità». A quel punto, il soggetto interessato al ban aveva fatto ricorso, accolto dal Tribunale di primo grado, il quale aveva condannatoa ...

