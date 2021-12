Positivo al Covid il leader No Pass Liccione: "Sto male, dopo 2 anni non hanno ancora arginato il virus" (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Sono risultato Positivo al tampone. Ho qualche lieve sintomo. Recupererò rapidamente le mie forze per continuare la dura lotta per la democrazia. Il Coronavirus si cura. Ciò che manca è la libertà. Proseguiremo la nostra battaglia contro il vergognoso certificato sanitario”. Così, in una nota, il leader del movimento no Green Pass di Torino e della “Variante Torinese” Marco Liccione, dopo aver effettuato il test Covid-19. Già nelle ore precedenti al test, in una lunga diretta sulla pagina Facebook di “Variante Torinese”, Liccione aveva preannunciato la possibilità di essere Positivo: “Ho una brutta tosse, lo so. Ho avuto un contatto con un Positivo giovedì, ieri sono andato a fare un tampone antigenico ed era ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Sono risultatoal tampone. Ho qualche lieve sintomo. Recupererò rapidamente le mie forze per continuare la dura lotta per la democrazia. Il Coronasi cura. Ciò che manca è la libertà. Proseguiremo la nostra battaglia contro il vergognoso certificato sanitario”. Così, in una nota, ildel movimento no Greendi Torino e della “Variante Torinese” Marcoaver effettuato il test-19. Già nelle ore precedenti al test, in una lunga diretta sulla pagina Facebook di “Variante Torinese”,aveva preannunciato la possibilità di essere: “Ho una brutta tosse, lo so. Ho avuto un contatto con ungiovedì, ieri sono andato a fare un tampone antigenico ed era ...

Advertising

ladyonorato : Per chi non lo sapesse, NESSUNO può essere ricoverato per Covid contro la sua volontà. Quindi non è una “fuga”, ma… - sscnapoli : ?? Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calc… - sbonaccini : Emilia-Romagna, i test rapidi saranno sufficienti, se positivi, per determinare un’infezione da Covid, anche senza… - Laura45770337 : RT @ThomasE26847666: Ma fatemi capire chi e' positivo e ha il covid puo fare vita sociale e lavorare mentre chi e' sano non la puo fare...s… - ninoBertolino : RT @ThomasE26847666: Ma fatemi capire chi e' positivo e ha il covid puo fare vita sociale e lavorare mentre chi e' sano non la puo fare...s… -