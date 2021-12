"Positivi, saltano anche loro". Pier Silvio, bomba Covid sul Capodanno di Canale 5: a Mediaset finisce in disgrazia? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuovi problemi piovono sul Capodanno di Canale 5. Dopo la notizia della Positività di Al Bano, adesso si dice che anche altri due protagonisti del maxi evento abbiano contratto il Covid: si tratta di Pio e Amedeo, che non potranno salire sul palco di Bari. La notizia, riportata da alcuni giornali locali e da Giuseppe Candela su Twitter, avrebbe trovato conferme sul fronte aziendale. Come riporta il Fatto Quotidiano, però, da Mediaset si sono limitati a ufficializzare l'assenza del duo comico, senza fare riferimento ai motivi. Insomma, lo show condotto da Federica Panicucci, “Capodanno in Musica”, continua a perdere pezzi. A proposito della sua Positività, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: “Sto bene ma purtroppo non potrò ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuovi problemi piovono suldi5. Dopo la notizia dellatà di Al Bano, adesso si dice chealtri due protagonisti del maxi evento abbiano contratto il: si tratta di Pio e Amedeo, che non potranno salire sul palco di Bari. La notizia, riportata da alcuni giornali locali e da Giuseppe Candela su Twitter, avrebbe trovato conferme sul fronte aziendale. Come riporta il Fatto Quotidiano, però, dasi sono limitati a ufficializzare l'assenza del duo comico, senza fare riferimento ai motivi. Insomma, lo show condotto da Federica Panicucci, “in Musica”, continua a perdere pezzi. A proposito della suatà, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: “Sto bene ma purtroppo non potrò ...

