Positiva al covid va a fare la spesa al Centro Commerciale, ma incontra il medico che le ha fatto il tampone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c'è mai limite alla follia e all'incoscienza, per non parlare della mancanza di rispetto e di giudizio. Anche ad un passo dal nuovo anno, alcune persone non sembrano prendere sul serio i rischi del covid. E' quanto successo nella nostra regione, precisamente a Cassino, in provincia di Frosinone. Una donna è uscita di casa e si è recata in un supermercato all'interno di un grande Centro Commerciale per fare la spesa. E fin qui nulla di strano, peccato che la signora sapesse di essere Positiva al covid. Positiva al covid va a fare la spesa al Centro Commerciale La donna, infatti, si era sottoposta al tampone poche ore prima, nella mattinata.

