Pontinia | detenzione illegale di droga | scoperto un vero e proprio laboratorio casalingo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora un arresto perai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Siamo aquando i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane ventenne. Leggi anche: Latina, ‘beccato’ con lanell’auto: nei guai 50enne Le indagini dei militari I militari, nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenesse illecitamente. Pertanto, si è proceduto a perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato il quale, sin da subito, si è mostrato particolarmente agitato ed insofferente nei confronti degli operanti, che hanno rinvenuto, nella sua disponibilità circa 750 gr di hashish suddivisa in panetti e circa 780 gr. di marijuana contenuta in diverse buste, ...