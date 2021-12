Pompei | inizia il restauro del cavallo ritrovato nel 1938 da Amedeo Maiuri

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Parte il progetto die valorizzazione delche, 83 anni fa, fuin via dell'Abbondanza all' interno di quella che fu poi identificata come una stalla, dal ricercatore...

Il Parco archeologico diha quindi intrapreso il suo restauro con un progetto che permetterà di valorizzarlo ulteriormente. Come affermato dal direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel : 'Si ...Dopo essersi emozionato per la lettera del centro anziani, Paolo Benedettila sua esibizione. mentre Gigi D'Alessio ha ottenuto Barbara Errico, Laura Landi, Adriano Gradi e Paola. ...A farsi carico dell'attento lavoro di recupero sarà il Parco Archeologico di Pompei che impiegherà una nuova tecnologia per permettere anche agli ipovedenti di visualizzarlo attraverso un modello 3d ...Ecco le immagini del restauro dello scheletro di un cavallo rinvenuto nel 1938 in un ambiente della antica città di Pompei. Nel video la funzionaria Luana Toniolo spiega il lavoro di restauro e valori ...