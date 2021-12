Poliziotti non vaccinati senza assegno familiare: partono i ricorsi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Su questo giornale, primi tra tutti, avevamo segnalato ben quattro stranezze sull’obbligo vaccinale imposto ai Poliziotti. Una tra tutte, appariva davvero incredibile: il fatto che mentre gli agenti sospesi per motivi disciplinari, magari perché condannati per mafia, percepiscono un assegno alimentare per mantenere la famiglia, ai Poliziotti non vaccinati viene tolto tutto. Zero di zero, anche se hanno figli a carico. Giusto? sbagliato? Ai posteri l’ardua sentenza. Di certo si tratta di un’incongruenza che una divisa ci aveva riassunto così: “Se sei incriminato ti prendi almeno due lire, se non sei vaccinato invece devi proprio morire di fame”. Bene. Da quel 14 dicembre, quando cioè è entrato in vigore il decreto del governo che impone il vaccino obbligatorio per il comparto della sicurezza (e non solo), ne è ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Su questo giornale, primi tra tutti, avevamo segnalato ben quattro stranezze sull’obbligo vaccinale imposto ai. Una tra tutte, appariva davvero incredibile: il fatto che mentre gli agenti sospesi per motivi disciplinari, magari perché condannati per mafia, percepiscono unalimentare per mantenere la famiglia, ainonviene tolto tutto. Zero di zero, anche se hanno figli a carico. Giusto? sbagliato? Ai posteri l’ardua sentenza. Di certo si tratta di un’incongruenza che una divisa ci aveva riassunto così: “Se sei incriminato ti prendi almeno due lire, se non sei vaccinato invece devi proprio morire di fame”. Bene. Da quel 14 dicembre, quando cioè è entrato in vigore il decreto del governo che impone il vaccino obbligatorio per il comparto della sicurezza (e non solo), ne è ...

