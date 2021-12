Pochi screening per cancro al seno e malattie sessuali Così la pandemia ha peggiorato la salute delle donne (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bassa soddisfazione sulla disponibilità dell’assistenza sanitaria, Pochi screening per cancro al seno e malattie sessualmente trasmissibili, la violenza domestica è percepita come un problema molto diffuso: solo il 61% degli Italiani si dichiara soddisfatto riguardo alla disponibilità di un servizio sanitario di qualità sul territorio, percentuale che tende a diminuire ulteriormente per le donne appartenenti alle fasce di reddito più basse (47%) e per le donne che vivono al sud (51%). Negli altri paesi dell’Europa Occidentale la soddisfazione media raggiunge l’85%, negli Stati Uniti l’81%, in Cina il 74% e in Australia l’82%. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bassa soddisfazione sulla disponibilità dell’assistenza sanitaria,peralsessualmente trasmissibili, la violenza domestica è percepita come un problema molto diffuso: solo il 61% degli Italiani si dichiara soddisfatto riguardo alla disponibilità di un servizio sanitario di qualità sul territorio, percentuale che tende a diminuire ulteriormente per leappartenenti alle fasce di reddito più basse (47%) e per leche vivono al sud (51%). Negli altri paesi dell’Europa Occidentale la soddisfazione media raggiunge l’85%, negli Stati Uniti l’81%, in Cina il 74% e in Australia l’82%. Segui su affaritaliani.it

condorg76 : @repubblica Non solo, volevamo lo screening di massa? Eccolo, anzi sono pochi 1.150.000 tamponi. - QdSit : 'Le campagne di screening tamponi rapidi su card, programmate per gennaio 2022, sono momentaneamente sospese'. ...… - Affaritaliani : Pochi screening e malattie: così il Covid ha peggiorato la salute delle donne - shinkansen___ : @zona_bianca @GiovanniToti @franborgonovo non sono d’accordo con toti. in cina x pochi positivi fanno i tamponi a i… - sluchetti : @diabolicus23 @GandalfGrigioOf @GiovaQuez Bravissimo. E un test-rapido che, con i positivi è una spada e i negativi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochi screening Coronavirus, oltre 56mila vaccini in un anno a Sassari 'In questo periodo - riferisce - abbiamo aumentato la capacità di screening con l'avvio della campagna per chi rientra dalle ferie: tra pochi giorni sarà possibile testare circa 3mila operatori'.

'Mascherine Ffp2 fino a 8 euro'. Arriva un'interrogazione parlamentare al Governo ... che da un anno e mezzo arrancano, di approntare in tempi rapidi un nuovo piano per uno screening ...nonostante che in tutta Italia i casi di studenti e docenti positivi si siano 'moltiplicati in pochi ...

Pochi tamponi disponibili, l’Asp Ragusa sospende servizio drive in Quotidiano di Sicilia Pochi screening e malattie: così il Covid ha peggiorato la salute delle donne Cresce in Italia l'insoddisfazione per l'assistenza sanitaria, diminuiscono gli screening e la violenza domestica è un problema sempre più diffuso: il report ...

Vanno aumentati gli addetti allo screening Purtroppo i contagi stanno aumentando molto in tutte le scuole e il tracciamento da parte dell’Ausl non sta più funzionando, creando non pochi problemi. Primo tra tutti l’aumento delle classi in quara ...

'In questo periodo - riferisce - abbiamo aumentato la capacità dicon l'avvio della campagna per chi rientra dalle ferie: tragiorni sarà possibile testare circa 3mila operatori'.... che da un anno e mezzo arrancano, di approntare in tempi rapidi un nuovo piano per uno...nonostante che in tutta Italia i casi di studenti e docenti positivi si siano 'moltiplicati in...Cresce in Italia l'insoddisfazione per l'assistenza sanitaria, diminuiscono gli screening e la violenza domestica è un problema sempre più diffuso: il report ...Purtroppo i contagi stanno aumentando molto in tutte le scuole e il tracciamento da parte dell’Ausl non sta più funzionando, creando non pochi problemi. Primo tra tutti l’aumento delle classi in quara ...