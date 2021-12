Pnrr, inviata alla Commissione Ue la richiesta per la prima rata (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il conseguimento nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi e obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il 2021, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviato alla Commissione Europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata dei fondi del Pnrr.La prima rata, che segue l'erogazione nel mese di agosto di 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento, ha un valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, con una parte di contributi a fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una di prestiti pari a 12,6 miliardi. L'erogazione delle risorse da parte della Commissione Europea avverrà nei prossimi mesi a seguito dell'iter di valutazione previsto dai regolamenti sul conseguimento delle 51 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il conseguimento nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi e obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il 2021, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviatoEuropea larelativa al pagamento delladei fondi del.La, che segue l'erogazione nel mese di agosto di 24,9 miliardi a titolo di prefinanziamento, ha un valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, con una parte di contributi a fondo perduto pari a 11,5 miliardi e una di prestiti pari a 12,6 miliardi. L'erogazione delle risorse da parte dellaEuropea avverrà nei prossimi mesi a seguito dell'iter di valutazione previsto dai regolamenti sul conseguimento delle 51 ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Pnrr, inviata alla Commissione Ue la richiesta per la prima rata - - ItaliaNotizie24 : Pnrr, inviata alla Commissione Ue la richiesta per la prima rata - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pnrr, inviata alla Commissione Ue la richiesta per la prima rata -… - Italpress : Pnrr, inviata alla Commissione Ue la richiesta per la prima rata - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pnrr, inviata alla Commissione Ue la richiesta per la prima rata - -