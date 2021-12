Pnrr | alleanza lombarda per progetto pilota di rilancio dei borghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, Anci Lombardia, PoliS e Aria hanno sancito un'intesa per favorire l'individuazione di un borgo lombardo come casoper la linea di intervento che verrà realizzata nell'ambito delle linee del. Il ministero della Cultura ha stanziato, attraverso il Piano nazionale per la ripresa e resilienza () un miliardo di euro a favore dell'attrattività dei. Ora le Regioni e le Province autonome, d'intesa con i Comuni, hanno il compito di individuare i progettiper sviluppare interventi per il recupero del patrimonio architettonico, culturale ed ambientale. Gli enti lombardi hanno quindi dato vita ad un'con l'obiettivo di giungere alla selezione di un ...