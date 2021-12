PlayStation 5 | rivelati da un leaker quanti sono i progetti che vedremo a breve

infoitscienza : PlayStation Plus: tra i giochi rivelati da un leak ce n'è uno attesissimo - telefoninonet : PlayStation Plus: tra i giochi rivelati da un leak ce n’è uno attesissimo -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation rivelati

Computer Magazine

I rumor dei nuovi giochi delPlus si sonoancora una volta esatti. Sul blog ufficiale è stato infatti confermato che per il mese di gennaio i possessori del servizio per le console Sony potranno scaricare ...Durante il live stream versione 2.4 di Genshin Impact sono statii contenuti del prossimo aggiornamento in arrivo dal 5 gennaio e anche un evento web. Nella ... mobile e5. U na ...Da qualche mese a questa parte ormai sta diventando fisso l'appuntamento coi leaker che rivelano in anticipo i titoli che saranno offerti gratuitamente ai possessori dell'abbonamento PlaySta ...Quanti giochi per PS5 sono attualmente in sviluppo presso i PlayStation Studios? Un leaker ha rivelato il numero di progetti per ogni team.. Quanti giochi per PS5 sono attualmente in sviluppo presso ...