Piscina Vitale, Avella: “Intervento articolato ma si farà”. Riprendono gli allenamenti (VIDEO) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – La buona notizia è che, dal 29 dicembre, gli atleti sono tornati ad allenarsi alla Piscina Simone Vitale grazie alla riattivazione della vecchia caldaia, in attesa della sostituzione. Quella meno positiva è che l’Intervento, per essere risolutivo, dovrà essere articolato e riguardare più aspetti. È quanto trapela dai lavori della Commissione Sport e Politiche Giovanili che il presidente Rino Avella ha voluto riunire proprio alla Piscina Vitale. Iniziativa molto più che simbolica: i consiglieri hanno potuto verificare l’avanzamento dei lavori in corso, parlare con i dirigenti delle società sportive e con i tecnici comunali. Avella ha detto: “Abbiamo un quadro più chiaro della problematica che riguarda questa grande ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – La buona notizia è che, dal 29 dicembre, gli atleti sono tornati ad allenarsi allaSimonegrazie alla riattivazione della vecchia caldaia, in attesa della sostituzione. Quella meno positiva è che l’, per essere risolutivo, dovrà esseree riguardare più aspetti. È quanto trapela dai lavori della Commissione Sport e Politiche Giovanili che il presidente Rinoha voluto riunire proprio alla. Iniziativa molto più che simbolica: i consiglieri hanno potuto verificare l’avanzamento dei lavori in corso, parlare con i dirigenti delle società sportive e con i tecnici comunali.ha detto: “Abbiamo un quadro più chiaro della problematica che riguarda questa grande ...

