Pio e Amedeo positivi al Covid | salta il Capodanno su Canale 5

Advertising

IlContiAndrea : Capodanno Canale 5 Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi… - Giu_ggiola : RT @jemenfous_s: Diana Del Bufalo è Pio e Amedeo versione femminile - MaRiASsUnTa_84 : RT @threeamxiety: NÈ AL BANO NÈ PIO E AMEDEO A #capodannoinmusica, DIO CI HA SENTITI - corrmezzogiorno : #Bari Pio e Amedeo danno forfait Niente show al Petruzzelli - pezslaugh : SPERO NON SIA PREVISTA LA DAD PER PIO E AMEDEO #capodannoinmusica -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Oltre a D'Alessio hanno già dato forfait - e. Tra gli ospiti confermati al momento ci sono: Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Arisa, Orietta Berti, Raf, Cristiano ...Non solo Al Bano alle prese con il Covid, ma tra gli ospiti dello show di Capodanno dal Petruzzelli di Bari - in diretta su Canale 5 - anchehanno annunciato forfait dallo spettacolo. Venerdì 1 gennaio, tra l'altro è in uscita il nuovo film della coppia comica foggiana: "Belli ciao" diretto dal regista barese Gennaro Nunziante ...Pio e Amedeo non potranno partecipare al Capodanno in onda su Canale 5. La coppia di comici è risultata positiva al Covid. Scopriamo di più.Manfredonia, il Museo del Mare è pronto da anni ma non parte. “Stanchi di aspettare, chiediamo risposte a Comune e Provincia” Giovanni Simone del "Centro Cultura del Mare": " ...