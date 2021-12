Pillola anti covid Merck e remdesivir approvati dall’Aifa: sì agli antivirali per pazienti non ospedalizzati (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo l’ok del governo britannico, anche in Italia arrivano importanti notizie sul fronte della Pillola anti covid Molnupiravir di Merck. L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato la distribuzione del farmaco alle Regioni, per curare i pazienti non ospedalizzati per covid-19. In queste ora, è stata resa nota anche la data di avvio della distribuzione. Pillola anti covid Merck e remdesivir: arriva l’approvazione dell’Aifa “La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti non ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo l’ok del governo britannico, anche in Italia arrivano importnotizie sul fronte dellaMolnupiravir di. L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato la distribuzione del farmaco alle Regioni, per curare inonper-19. In queste ora, è stata resa nota anche la data di avvio della distribuzione.: arriva l’approvazione dell’Aifa “La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre ha autorizzato duevirali, molnupiravir e, per il trattamento dinon ...

