Picco di gas serra | alluvioni | incendi | 2021 anno nero per il clima

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La crisitica irrobustita, le emissionischizzate in alto, le promesse ambientali moltiplicate. In estrema sintesi è questo il bilancio ambientale del: debole nei fatti, forte negli annunci. La transizione energetica è inciampata in un virus. E pensare che nel 2020 c’è stato chi ha cantato la poesia delle città in lockdown: meno smog, acque più pulite, uccellini in sottofondo. Non ci voleva un mago per prevedere che, in assenza di misure strutturali, al calo delle emissioni causato dallo stop di molte attività avrebbe corrisposto undi emissioni alla ripresa. In realtà è andata un po’ peggio del previsto. L’aumento dell’inquinamento era scontato e le analisi Ispra lo confermano: nelsi stima una crescita di quasi il 5% delle emissioni(che restano però ...