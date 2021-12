“Pessima” Bufera sui social contro Diana Del Bufalo | “Ecco perché ho detto quelle cose”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Una comprensibilemediatica si sta scagliandoDela seguito di alcune dichiarazioni che ha fatto nel corso di una diretta Instagram. Stiamo parlando ancora di Covid e vaccini. L’ha segnalato per primo il giornalista legato a Da noi – A ruota libera di Serena Bortone Domenico Marocchi. Sul web è un caos. Non si parla d’altro ed è più che inevitabile, vista la situazione storica che stiamo vivendo da fin troppo tempo. Mentre stava chiacchierando in diretta coi suoi follower, la bellezza di 1,7 milioni,Desi è lasciata andare ad affermazioni pericolose, rivelando di non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid sotto ‘sconsiglio’. Dopo la valanga di critiche ed insulti, l’interprete, cantante e doppiatrice ha cercato di dare una ...

