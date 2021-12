“Perché l’ho baciato?”. GF Vip, Soleil Sorge pentita e lo confessa a Jessica: “Non so come ho fatto” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuove rivelazioni bomba di Soleil Sorge al ‘GF Vip’. E nel mirino è finito stavolta Gianmaria Antinolfi con parole che, quando lo verrà a sapere, lo faranno sicuramente infuriare non poco. L’ex ‘UeD’ non è la prima volta che lo abbia attaccato, ma stavolta probabilmente ha superato ogni limite andando proprio sul personale. Lo ha fatto durante una chiacchierata con la principessa etiope Jessica Selassié, la quale ha ammesso che la sua frase è stata decisamente molto pungente. In precedenza Soleil Sorge aveva rivelato a Nathaly Caldonazzo: “Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa e mi stavo innamorando. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuove rivelazioni bomba dial ‘GF Vip’. E nel mirino è finito stavolta Gianmaria Antinolfi con parole che, quando lo verrà a sapere, lo faranno sicuramente infuriare non poco. L’ex ‘UeD’ non è la prima volta che lo abbia attaccato, ma stavolta probabilmente ha superato ogni limite andando proprio sul personale. Lo hadurante una chiacchierata con la principessa etiopeSelassié, la quale ha ammesso che la sua frase è stata decisamente molto pungente. In precedenzaaveva rivelato a Nathaly Caldonazzo: “Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa e mi stavo innamorando. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo ...

