Perché Famiglia Cristiana ha scelto Mattarella come uomo dell’anno (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è un qualcosa che può apparire scontato nella scelta di Famiglia Cristiana, che nel suo nuovo numero presenta Sergio Mattarella come l’italiano dell’anno. Scontato nel senso che pochi eccepiranno su questa valutazione del settimanale che la spiega così: “La scelta è dovuta non solo a quanto il Capo di Stato ha trasmesso negli ultimi 12 mesi, segnati dalla pandemia e da altri problemi che hanno messo a dura prova le famiglie e l’equilibrio nelle relazioni sociali, ma soprattutto alla statura e allo spessore del messaggio che è riuscito a imprimere in tutto il settennato, spingendo sempre alla pacatezza e alla riflessione positiva l’intera popolazione persino nei momenti di maggiore incertezza o di aspri contenziosi, spesso ponendo un argine a pericolose derive populistiche”. Derive populistiche… Cosa ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è un qualcosa che può apparire scontato nella scelta di, che nel suo nuovo numero presenta Sergiol’italiano. Scontato nel senso che pochi eccepiranno su questa valutazione del settimanale che la spiega così: “La scelta è dovuta non solo a quanto il Capo di Stato ha trasmesso negli ultimi 12 mesi, segnati dalla pandemia e da altri problemi che hanno messo a dura prova le famiglie e l’equilibrio nelle relazioni sociali, ma soprattutto alla statura e allo spessore del messaggio che è riuscito a imprimere in tutto il settennato, spingendo sempre alla pacatezza e alla riflessione positiva l’intera popolazione persino nei momenti di maggiore incertezza o di aspri contenziosi, spesso ponendo un argine a pericolose derive populistiche”. Derive populistiche… Cosa ...

Advertising

EmilianoVerga : RT @andvaccaro: #smartworking è misurabile, se lo utilizziamo i contagi non aumentano e la produttività invece si, l’ambiente e la famiglia… - Britney01961304 : @DreamTeamCB Perché LEI si che ha fatto i salti mortali per stare con la sua famiglia e i suoi affetti più cari È così serena #mellos - angela_massi : @SMaurizi Non dimenticherò mai il caso, avvenuto in una decorosissima città italiana qualche anno fa, di un bimbo m… - ProMeTH3us99 : @OneBoschi @claudioruss Forse perché ha la famiglia in Nigeria? - pastaalfo : Quando mi sentirò meno fortunata di altri, penserò alla tizia che è nella panchina vicina, che non ha potuto prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Famiglia L'ex calciatore Pavan dona il midollo al figlio di 6 anni malato di leucemia: Prova durissima La forza mi arriva dalla mia famiglia, mai così unita. Abbiamo scoperto la malattia di nostro ... non era proprio possibile perché la situazione di Leonardo richiede la mia presenza fissa accanto a mio ...

L'italiano che conosce i segreti della Stasi: Un ruolo centrale in tanti misteri del Belpaese ... salernitano di origine, ha lasciato la Campania con la famiglia per il Nord e si è laureato in ... perché leggere quei fascicoli comporta dolore, bisogna mettere in conto di apprendere di essere stati ...

Vaccinazioni dei bambini: non solo Covid, mantenere alta la guardia contro la meningite ciociariaoggi.it La forza mi arriva dalla mia, mai così unita. Abbiamo scoperto la malattia di nostro ... non era proprio possibilela situazione di Leonardo richiede la mia presenza fissa accanto a mio ...... salernitano di origine, ha lasciato la Campania con laper il Nord e si è laureato in ...leggere quei fascicoli comporta dolore, bisogna mettere in conto di apprendere di essere stati ...