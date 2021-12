Perché Diana Del Bufalo è nella bufera? Ecco che cosa ha detto dei vaccini anti-Covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attrice è al centro di una bufera social per via delle sue dichirazioni contro i vaccini anti-Covid Diana Del Bufalo ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo le dichiarazioni sul cat-calling, l’attrice ha rilasciato alcune dichirazioni contro il vaccino anti-Covid in una diretta su Instagram. In particolare, Del Bufalo ha spiegato ai suoi seguaci di non essersi vaccinata Perché le è stato sconsigliato dal suo medico, per via di un problema cardiaco genetico. “Non funziona” ha inoltre aggiunto l’attrice classe 1990, parlando del vaccino. A quel punto, numerosi followers si sono scagliati contro di lei, accusandola di essere una no-vax e di diffondere delle fake news. E’ inoltre intervenuto il giornalista Domenico ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attrice è al centro di unasocial per via delle sue dichirazioni contro iDelne ha combinata un’altra delle sue. Dopo le dichiarazioni sul cat-calling, l’attrice ha rilasciato alcune dichirazioni contro il vaccinoin una diretta su Instagram. In particolare, Delha spiegato ai suoi seguaci di non essersi vaccinatale è stato sconsigliato dal suo medico, per via di un problema cardiaco genetico. “Non funziona” ha inoltre aggiunto l’attrice classe 1990, parlando del vaccino. A quel punto, numerosi followers si sono scagliati contro di lei, accusandola di essere una no-vax e di diffondere delle fake news. E’ inoltre intervenuto il giornalista Domenico ...

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - fanpage : 'Non ho fatto il vaccino perché ho problemi al cuore' Così #DianaDelBufalo qualche ora fa, scatenando molte polem… - arual812 : RT @pills_ofscience: #DianaDelBufalo dice di non essersi vaccinata perché, 'per via della genetica familiare' ha il cuore 'ballerino'. Se D… - Ilmiosenso33 : RT @saraviola_: Diana del bufalo che non si vaccina perché ha il cuore “ballerino”.. il compagno di mia madre ha avuto un infarto e gli han… - dontdwellsl : RT @fvnzioniamo: diana del bufalo anche novax? chissà perché non ne sono sorpresa -