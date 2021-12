Perché Britney Spears non intende fare musica nuova (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c’è pace per Britney Spears. O meglio, è una pace armata quella raggiunta dalla popstar, che a novembre ha finalmente ottenuto la libertà dalla tutela legale cui è stata sottoposta contro la sua volontà. La Spears ha lottato a lungo per riavere il controllo (anche) sul suo patrimonio, e soprattutto, l’indipendenza personale dal padre. A dicembre ha compiuto quarant’anni, festeggiati appunto da donna libera. Ma questa libertà, a lungo desiderata, non lenisce le sofferenze subite. Tanto che Britney Spears sembra intenzionata a togliersi un bel po’ di sassolini dalle scarpe, raccontando senza filtri tutte le angherie subite negli anni della conservatorship. Tra questi sfoghi, uno è un annuncio che rattrista non poco i fan, poiché la popstar ha annunciato che non intende ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c’è pace per. O meglio, è una pace armata quella raggiunta dalla popstar, che a novembre ha finalmente ottenuto la libertà dalla tutela legale cui è stata sottoposta contro la sua volontà. Laha lottato a lungo per riavere il controllo (anche) sul suo patrimonio, e soprattutto, l’indipendenza personale dal padre. A dicembre ha compiuto quarant’anni, festeggiati appunto da donna libera. Ma questa libertà, a lungo desiderata, non lenisce le sofferenze subite. Tanto chesembra intenzionata a togliersi un bel po’ di sassolini dalle scarpe, raccontando senza filtri tutte le angherie subite negli anni della conservatorship. Tra questi sfoghi, uno è un annuncio che rattrista non poco i fan, poiché la popstar ha annunciato che non...

Advertising

FreebritneyR : #BritneySpears ha spiegato perché non è ancora il momento del suo ritorno alla musica - News Mtv Italia - FreebritneyR : #BritneySpears: perché non vuole più fare musica - FreebritneyR : #BritneySpears spiega perché non vuole più fare musica | Rolling Stone Italia - scherzogeniale : Bisogna vedere chi ha in mano le royalties del suo lavoro. Purtroppo il padre (e sorella) è una metastasi ben riusc… - violalaviola : @WhatAnEgo @sghigolini Io ho votato per i Depeche Mode perché credo di conoscere una canzone al massimo di Britney Spears -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Britney Il 2022 in dodici storie da scrivere. Giorgia, Samantha, Olivia e le altre: il futuro è donna ... indimenticato Phil, musicista dì valore e colonna sonora dì tante e diverse stagioni? Perché ... fucina che da sempre sforna superstar - di successo ma non sempre impeccabili - come Britney Spears e ...

Capodanno 2022: la guida al cenone ... a una hit di Britney Spears magari mixata con Fischerspooner. E a chiudere la notte una cover ... principalmente di zucchero, ecco perché il nome Planter's punch, ovvero il punch bevuto dai ...

Perché Britney Spears non intende fare musica nuova GQ Italia ... indimenticato Phil, musicista dì valore e colonna sonora dì tante e diverse stagioni?... fucina che da sempre sforna superstar - di successo ma non sempre impeccabili - comeSpears e ...... a una hit diSpears magari mixata con Fischerspooner. E a chiudere la notte una cover ... principalmente di zucchero, eccoil nome Planter's punch, ovvero il punch bevuto dai ...