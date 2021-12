Per Elon Musk “c’è spazio per tutti”. Ma Cina e Russia non la pensano così (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lijian Zhao è il portavoce e vicedirettore del dipartimento dell’informazione del ministero degli esteri cinese. Non è una persona qualunque bensì una voce autorevole del governo, è noto per essere il simbolo del nuovo corso cinese per le relazioni internazionali, e incarna un approccio assertivo, duro e senza complessi. Pochi giorni fa durante un incontro con la stampa ha accusato senza mezze misure gli Stati Uniti di “non aver rispettato i propri obblighi internazionali” a seguito del rischio di ripetute collisioni nello spazio tra i satelliti Starlink e la stazione orbitale Tiangong. “Questo evento rappresenta una seria minaccia per la vita e la sicurezza degli astronauti cinesi” ha affermato Lijian Zhao senza mai citare il legittimo proprietario dei satelliti Starlink, cioè Elon Musk. Secondo un documento inviato all’inizio di ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lijian Zhao è il portavoce e vicedirettore del dipartimento dell’informazione del ministero degli esteri cinese. Non è una persona qualunque bensì una voce autorevole del governo, è noto per essere il simbolo del nuovo corso cinese per le relazioni internazionali, e incarna un approccio assertivo, duro e senza complessi. Pochi giorni fa durante un incontro con la stampa ha accusato senza mezze misure gli Stati Uniti di “non aver rispettato i propri obblighi internazionali” a seguito del rischio di ripetute collisioni nellotra i satelliti Starlink e la stazione orbitale Tiangong. “Questo evento rappresenta una seria minaccia per la vita e la sicurezza degli astronauti cinesi” ha affermato Lijian Zhao senza mai citare il legittimo proprietario dei satelliti Starlink, cioè. Secondo un documento inviato all’inizio di ...

