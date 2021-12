Per chi ama i film in costume (ma che parlano anche dell'oggi). (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Illusioni perdute": le immagini del film guarda le foto ILLUSIONI PERDUTEGenere: Rievocazione storico-psicologicaRegia di Xavier Giannoli. Con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, Salomé Dewaels Il sogno e la realtà, l’ideale e i compromessi. Il romanzo di Balzac (il suo più bello, a sentire Marcel Proust) è tutto giocato su queste dicotomie, quelle dentro cui è costretto a muoversi il giovane poeta Lucien, che ha lasciato la provincia per seguire a Parigi la sua musa (e amante) Louise de Bargeton. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Illusioni perdute": le immagini delguarda le foto ILLUSIONI PERDUTEGenere: Rievocazione storico-psicologicaRegia di Xavier Giannoli. Con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, Salomé Dewaels Il sogno e la realtà, l’ideale e i compromessi. Il romanzo di Balzac (il suo più bello, a sentire Marcel Proust) è tutto giocato su queste dicotomie, quelle dentro cui è costretto a muoversi il giovane poeta Lucien, che ha lasciato la provincia per seguire a Parigi la sua musa (e amante) Louise de Bargeton. ...

Advertising

Pontifex_it : San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire per salvare la vita alle persone più care,… - ladyonorato : Per chi non lo sapesse, NESSUNO può essere ricoverato per Covid contro la sua volontà. Quindi non è una “fuga”, ma… - stanzaselvaggia : La morte di Mauro da Mantova è la morte di un poveretto trattato da giullare che ha il suono non del monito ma dell… - GiancarloChimie : RT @larsenaleb: No quarantena per chi fa la 3^ dose......altro specchietto per le allodole. - SorryNs : RT @gr_grim: #promemoria | Da quando c'è il #greenpass obbligatorio per lavorare (15 ottobre) ad oggi i contagi giornalieri sono aumentati… -