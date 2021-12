Pd | Astorre | auguri a nuova giunta Città Metropolitana

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – “Tantidi buon lavoro alladelladi Roma nominata oggi dal sindaco Roberto Gualtieri, composta da donne e uomini capaci e competenti che saranno in prima linea su tutto il territorio. C’è molto lavoro da fare e sono certo che ci metteranno il massimo impegno e la massima dedizione”. Così in una nota Bruno, senatore e Segretario Pd Lazio.

