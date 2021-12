Pattinaggio artistico | Europei 2022 | i convocati dell’Italia Rizzo e Grassl suonano la carica | esordio per Piredda

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Manca sempre meno ai Campionatidi, rassegna in scena in Estonia, a Tallinn, dal 10 al 16 gennaio. Un evento che vedrà l’Italia in primo piano, pronta a conquistare delle posizioni di lusso in tre specialità su quattro. Ma quali saranno i protagonisti che rappresenteranno i colori azzurri? La risposta si può trovare nel portale ufficiale della competizione presente nel sito web dell’International Skating Union, da cui si possono desumere i. I nostri ragazzi si presenteranno sul ghiaccio estone con una squadra competitiva e con la voglia di fare bene. E i presupposti ci sono tutti. Nella specialità individuale maschile infatti cercheranno di fare la voce grossa Daniele Matteo, entrambi in lizza per una ...