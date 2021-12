Pastorello | «Giusto porre dei limiti alle commissioni agli agenti | ma ci servono garanzie»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 dicembre 2021) È Federico, procuratore – tra gli altri – di Lukaku, l’«agente dell’anno» dei Globe Soccer Awards di Dubai. E per questo che ha rilasciato una lunga intervista al The National. Qui alcune delle cose che ha detto. Sul vaccino obbligatorio per i calciatori: È un argomento molto delicato. Personalmente sono a favore del vaccino. Non sono aggiornato sui numeri dei calciatori non vaccinati nelle rose di Premier, ma credo che si possa contare sulle dita di una mano: magari ce ne sono due/tre per squadra, non di più. Onestamente, concordo con Klopp quando dice che diventa una variabile da prendere in considerazione anche in sede di campagna acquisti: se due giocatori sono allo stesso livello ed hanno più o meno gli stessi costi, è legittimo che si facciano anche valutazioni sullo stato vaccinale. Sull’idea diun limite...