Partinico | da Comune sciolto per mafia a Comune ‘virtuoso’

La stabilizzazione del personale precario, la messa in sicurezza di Istituti Scolastici, nuovi concorsi, l'aquisizione di beni e servizi grazie alle risorse statali ai comuni sciolti per mafia. Ma anche interventi di manutenzione straordinaria sui beni comunali, oltre 150.000 euro da dedicare alla manutenzione straordinaria dei beni confiscati ai boss mafiosi e la manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di illuminazione. Sono soltanto alcuni dei risultati ottenuti dalla Commissione Straordinaria del Comune di Partinico (Palermo) sciolto per mafia, composta da tre donne, Maria Baratta, Concetta Caruso e Isabella Giusto. In poco meno di un anno sono stati pianificati ed in parte avviati numerosi lavori ed è stata rafforzata la struttura burocratica. Numerosi cittadini morosi ...

