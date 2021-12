Paolo Rossi: lo Stadio Olimpico intitolato al campione (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex calciatore della Nazionale Italiana e della Juventus Paolo Rossi ha scritto le pagine più belle del Calcio, e che ha fatto piangere un’intera generazione nei Mondiali del 1982 e non solo. Lo Stato ha deciso di intitolargli lo Stadio Olimpico di Roma, con la gioia della sua famiglia che ha commentato ovviamente con gioia la notizia. Paolo Rossi insieme a Gaetano Scirea, Giuseppe Bergomi, Franco Baresi, Marco Tardelli, Giacomo Antonioni, Dino Zoff, Bruno Conti, Alessandro Altobelli e Franco Causio hanno rappresentato una formazione stellare che hanno dato lustro all’Italia portando in trionfo la coppa del Mondo sulle strade dello stivale Italico. Mondiali Calcio 1982: dalla sofferenza alla gloria per l’Italia Paolo Rossi: arriva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex calciatore della Nazionale Italiana e della Juventusha scritto le pagine più belle del Calcio, e che ha fatto piangere un’intera generazione nei Mondiali del 1982 e non solo. Lo Stato ha deciso di intitolargli lodi Roma, con la gioia della sua famiglia che ha commentato ovviamente con gioia la notizia.insieme a Gaetano Scirea, Giuseppe Bergomi, Franco Baresi, Marco Tardelli, Giacomo Antonioni, Dino Zoff, Bruno Conti, Alessandro Altobelli e Franco Causio hanno rappresentato una formazione stellare che hanno dato lustro all’Italia portando in trionfo la coppa del Mondo sulle strade dello stivale Italico. Mondiali Calcio 1982: dalla sofferenza alla gloria per l’Italia: arriva ...

