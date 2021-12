Pallamano | l’Arabia Saudita vince la Emoter Adriatic Cup | Italia sconfitta sulla sirena

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si chiude con unail cammino della Nazionalena dinellaCup, con gli azzurri che sono usciti sconfitti nella finalissima controal Centro Tecnico di Chieti, al termine di una partita dalle due facce e risolta solamente. Avvio a ritmi elevati, in cui le due formazioni hanno trovato la via del gol con frequenza, mentre il primo allungo è arrivato solamente al quarto d’ora, grazie alle reti di Marco Mengon, per il 13-8, tenendo il vantaggio fino alla fine della frazione, chiusa sul 18-15. Nella ripresa, tuttavia, gli azzurri hanno faticato maggiormente, complice anche l’assenza di Davide Bulzamini per un affaticamento muscolare. Al 44? il massimo vantaggio, targato ...