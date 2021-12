Palermo, un anno in giro per i campi: ora base allo Sport Village (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Palermo preparerà allo Sport Village le prossime partite, un campo in erba sintetica. Il "Barbera" servirà per l’Italia, Torretta è ancora lontana Leggi su mediagol (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilprepareràle prossime partite, un campo in erba sintetica. Il "Barbera" servirà per l’Italia, Torretta è ancora lontana

Advertising

ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo. Virgin, nuovo anno di festa In 50 tornano al lavoro' - tifosipalermoit : Il tour dei rosanero tra terreni in erba naturale e sintetica. Stop allenamenti al Cus. Il manto di viale del Fant… - palermo24h : Siracusa, le emergenze del nuovo anno secondo Cgil, Cisl e Uil - matteotaormina2 : @Diciamoche Minchia Milano - Palermo e viceversa ogni estate per 6 anni. Viaggi della speranza. Senza cellulari. Sa… - PalermoToday : Skal Palermo: 'Per il turismo il 2022 sarà un altro anno di sofferenza' -