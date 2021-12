Palermo | boom di vaccinazioni in tutta la provincia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La scelta dell’Asp didi far restare aperti i centri vaccinali in modalità Open Day ha consentito ieri a 5.810 persone di vaccinarsi contro il Covid. Un numero record per l’Azienda sanitaria del capoluogo che, nel solo Hub allestito nel Palazzetto dello Sport di Bagheria, ha somministrato 1.010 dosi, ma da record è stato (Monrealelive.it)

Ferie revocate a medici e infermieri per sostituire i colleghi positivi negli ospedali in crisi, reparti Covid ormai sopra le soglie di occupazione della zona gialla e riconversione immediata di nuovi ...La scelta dell'Asp di Palermo di far restare aperti i centri vaccinali in modalità Open Day ha consentito ieri a 5.810 persone di vaccinarsi contro il Covid. Un numero record per l'Azienda sanitaria d ...Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 984 a Palermo, 957 a Catania, 478 a Messina, 172 a Ragusa, 339 a Trapani, 279 a Siracusa, 217 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento e 271 a Enna