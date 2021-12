PA, dai pagamenti 'smart' opportunità per digitalizzazione del Paese (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - Passa anche dall'incremento dei pagamenti digitali nella Pubblica amministrazione (PA), il percorso di digitalizzazione del Paese. Perché se si considerano i numeri degli utenti – cittadini, imprese ed enti – che quotidianamente si interfacciano con le Pubbliche Amministrazioni, rendere più ‘smart' e con soluzioni sempre più a portata di click i pagamenti di tributi, sanzioni e oneri significa attivare un circolo virtuoso che riguarda centinaia di migliaia di transazioni. “I pagamenti digitali nella PA stanno crescendo”, spiega Marco Torri, responsabile Advisory & Sales Team Pubblica Amministrazione di Nexi, che aggiunge: “Se guardiamo a ‘Pago PA', la piattaforma digitale che a livello nazionale permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - Passa anche dall'incremento deidigitali nella Pubblica amministrazione (PA), il percorso didel. Perché se si considerano i numeri degli utenti – cittadini, imprese ed enti – che quotidianamente si interfacciano con le Pubbliche Amministrazioni, rendere più ‘' e con soluzioni sempre più a portata di click idi tributi, sanzioni e oneri significa attivare un circolo virtuoso che riguarda centinaia di migliaia di transazioni. “Idigitali nella PA stanno crescendo”, spiega Marco Torri, responsabile Advisory & Sales Team Pubblica Amministrazione di Nexi, che aggiunge: “Se guardiamo a ‘Pago PA', la piattaforma digitale che a livello nazionale permette di effettuareverso la Pubblica ...

PA, dai pagamenti 'smart' opportunità per digitalizzazione del Paese Adnkronos

