Outfit stile Hollywood per Capodanno

Life&People.it Entrare nel nuovo anno brillando, commemorare l'atmosfera festosa dell'ultima notte con un Outfit e un make up degno di una diva di Hollywood, è il trend topic del Capodanno 2022. La serata ha da sempre sedotto l'universo moda e la notte è il momento più congeniale per esibire capi eleganti e meravigliosi abiti. L'ultima notte dell'anno è l'occasione ideale per trasformarsi in una star con la vocazione di incantare e stupire per eleganza e glamour. Mai come quest'anno la voglia di splendere si coniuga con il desiderio di indossare tessuti preziosi; abiti lunghi, morbidi e suadenti, magari anche con qualche strascico per incantare; oppure minidress scintillanti in lurex o dall'estetica sensuale ma chic per sorprendere. Non solo rosso che è un grande classico del Capodanno, ma molto nero, in total ...

