(Di giovedì 30 dicembre 2021)esserci. L’attaccante scalpita per, prima la sfida contro i bianconeri poi la Coppa d’Africa.SCALPITA Victoresserci in. L’attaccanteno si sottoporrà nella giornata di domani a una Tac di controllo. A poco più di un mese dall’infortunio, lo staff medico delvalutare la fattibilità del ritorno in campo dinella sfida contro la, in programma il 6 gennaio. In caso di esito positivo dell’esame strumentale, il 23enne potrebbe scendere in campo contro i bianconeri e poi ripartire ...

Advertising

SiamoPartenopei : Il Mattino - Osimhen: richiesta deroga alla Nigeria, vuole giocare Juve-Napoli - napolipiucom : Osimhen vuole giocare Juve-Napoli, ha chiesto una deroga alla Nigeria: Tutti i dettagli #napoli #OSIMHEN… - Ilbag3 : ????#Osimhen: richiesta deroga alla #Nigeria, vuole giocare #JuveNapoli ???? - NapoliCM : ???? Osimhen vuole giocare Juve Napoli: chiesta deroga alla Nigeria! ??? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Osimhen vuole esserci contro la Juventus e poi partire per la Coppa d'Africa -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen vuole

Victorfa rientro in Italia per sottoporsi ad una tac di controllo, i medici dovranno dare il via libera per farlo giocare in Coppa d'Africa . L'attaccantegiocare la competizione con la ...... indica inil giocatore più forte della serie A: 'Considerando l'età e quanto può migliorare direi. Decisivo perché fa tutto ciò che l'allenatoreda un attaccante'.Juve-Napoli, Osimhen vuole esserci. L'attaccante scalpita per giocare, prima la sfida contro i bianconeri poi la Coppa d'Africa.Victor Osimhen vuole giocare Juve-Napoli, in programma il 6 gennaio 2022. Chiesta una deroga al regolamento Fifa e alla Nigeria.