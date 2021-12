Oroscopo di Paolo Fox 31 dicembre: amore al top questo venerdì di San Silvestro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ariete – Se cercate novità in amore Capodanno ve le porterà. Sul lavoro ci sono nuovi progetti in vista. Toro – Meglio pochi ma buoni, questo è il vostro punto di vista per il Capodanno. Il lavoro indipendente va sviluppato nei prossimi mesi, ma occhio al portafogli. Gemelli – Attenti in amore, programmate bene il Capodanno o potreste non passarlo come vorreste. Sul lavoro chiudete l’anno con una pausa di riflessione. Cancro – Un Capodanno discreto a livello sentimentale, ma cercate di essere voi stessi e fare ciò che sentite senza forzarvi. Il 2022 potrebbe portare novità in ambito di lavoro con gratifiche e avanzamenti entro i prossimi 4 mesi. Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo L’Oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ariete – Se cercate novità inCapodanno ve le porterà. Sul lavoro ci sono nuovi progetti in vista. Toro – Meglio pochi ma buoni,è il vostro punto di vista per il Capodanno. Il lavoro indipendente va sviluppato nei prossimi mesi, ma occhio al portafogli. Gemelli – Attenti in, programmate bene il Capodanno o potreste non passarlo come vorreste. Sul lavoro chiudete l’anno con una pausa di riflessione. Cancro – Un Capodanno discreto a livello sentimentale, ma cercate di essere voi stessi e fare ciò che sentite senza forzarvi. Il 2022 potrebbe portare novità in ambito di lavoro con gratifiche e avanzamenti entro i prossimi 4 mesi.diFox, clicca qui ed entra nel gruppo L’diFox sul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su ...

