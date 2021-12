Oroscopo del Sud | ultime preoccupazioni per Cancro | Bilancia e Pesci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni di questo Giovedì 30 Dicembre, tra l'altro: penultimo giorno dell'anno di questo 2021, segno per segno. Ariete: La tua stella oggi guida Marte ad allearsi con Saturno con il sestile della realizzazione.Peccato che due siano considerate dall'astrologia "cattive" nel sistema solare: energie forti, la prima militante, la seconda cristallizzante e intasante. Inoltre Mercurio-Plutone, altro generale autoritario, domina il tuo cielo in quadratura zenitale: se sei al lavoro, il tuo capo non ti darà tregua; dovrai provare entusiasmo quando viaggi da solo con poche persone intorno, ma forse viste le circostanze, è meglio così. Toro: Saturno si allea in alto nel cielo con Marte rosso con un sestile, quindi se hai un obiettivo a lungo termine e sai che ci vorrà molto tempo, mettiti subito sulla strada giusta il coraggio di osare e nuove energie per iniziare le ...