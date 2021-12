Oro: prezzo in calo a 1.798 dollari l'oncia (Di giovedì 30 dicembre 2021) prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso scende sotto quota 1.800 dollari a 1.798 dollari l'oncia ( - 0,36%) . 30 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021)dell'oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso scende sotto quota 1.800a 1.798l'( - 0,36%) . 30 dicembre 2021

Advertising

fisco24_info : Oro: prezzo in calo a 1.798 dollari l'oncia: -0,36% - gius_saffioti : @davcarretta Ai tempi d’oro si trovavano anche a 40 cent. al pezzo. Il problema è trovarle, non il prezzo. - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 12,99 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - aureaoperatore1 : I futures sull'oro hanno chiuso in ribasso oggi, ma terminando al di sopra del livello significativamente psicologi… - hronir : @LucioMM1 @sregolatore @chilisummer @0x_Heart @davide_scotti99 @UnnamedPlayer15 puoi comprare oro... al prezzo corr… -