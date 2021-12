Organico Covid docenti, effetti rinuncia proroga al 31 marzo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con la nota n. 1376 del 28 dicembre 2021, il ministero dell’Istruzione trasmette le indicazioni per la proroga delle supplenze ATA e docenti Covid, contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del Dl 73/2021. La proroga è prevista per ora fino al 31 marzo, ma il Ministero ha comunque assicurato “Sarà cura dello scrivente Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con i competenti uffici scolastici regionali, fornire ulteriori indicazioni per la prosecuzione dei rapporti contrattuali fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022.” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con la nota n. 1376 del 28 dicembre 2021, il ministero dell’Istruzione trasmette le indicazioni per ladelle supplenze ATA e, contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del Dl 73/2021. Laè prevista per ora fino al 31, ma il Ministero ha comunque assicurato “Sarà cura dello scrivente Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con i competenti uffici scolastici regionali, fornire ulteriori indicazioni per la prosecuzione dei rapporti contrattuali fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022.” L'articolo .

Advertising

IlariaDebbia : RT @LaVeritaWeb: La sanità, già da tempo sotto organico, perde non solo gli operatori infettati, ma anche quelli non vaccinati e mai sostit… - Luca4nrgs : RT @LaVeritaWeb: La sanità, già da tempo sotto organico, perde non solo gli operatori infettati, ma anche quelli non vaccinati e mai sostit… - orizzontescuola : Gissi (Cisl Scuola): “Si valuti la nostra soluzione per togliere i vincoli di mobilità. Organico covid? Obiettivo è… - Kaisha1890 : RT @LaVeritaWeb: La sanità, già da tempo sotto organico, perde non solo gli operatori infettati, ma anche quelli non vaccinati e mai sostit… - BruniGiuseppe : RT @LaVeritaWeb: La sanità, già da tempo sotto organico, perde non solo gli operatori infettati, ma anche quelli non vaccinati e mai sostit… -