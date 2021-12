Organico Covid, approvato Odg per prolungare ulteriormente i contratti. Casa: “Appena possibile andranno individuate le risorse necessarie” (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Il governo ha accolto con parere favorevole l'Ordine del giorno a mia prima firma per prolungare ulteriormente i contratti del personale scolastico Covid 19". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Il governo ha accolto con parere favorevole l'Ordine del giorno a mia prima firma perdel personale scolastico19". L'articolo .

