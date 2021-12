Ore 21,30: Mosca chiama Washington. Nuovo colloquio Putin - Biden per disgelo su Ucraina (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa volta la richiesta di contatto sarebbe arrivata dal Cremlino. Tra le questioni in primo piano lo slittamento della Nato verso est, che preoccupa la Russia Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa volta la richiesta di contatto sarebbe arrivata dal Cremlino. Tra le questioni in primo piano lo slittamento della Nato verso est, che preoccupa la Russia

Advertising

424BasilStreet : RT @MartaAllevato: Domani sera (21.30 in Italia) secondo colloquio #Putin - #Biden in un mese; l'ultima volta, il 7 dicembre, hanno parlato… - MartaAllevato : Domani sera (21.30 in Italia) secondo colloquio #Putin - #Biden in un mese; l'ultima volta, il 7 dicembre, hanno pa… - attilio_vg : Il Sole 24 ORE: Condanna a Mosca per Memorial, la voce degli ultimi dissidenti. - AntonellaScott : Condanna a Mosca per #Memorial , la voce degli ultimi dissidenti - Il Sole 24 ORE - mosca_cieca : RT @GiovanniPaglia: Se scelgo di fare ore di fila per il Black Friday, sono fatti miei. Se invece il sistema dei tamponi va in tilt mentre… -