“Ora obbligo vaccinale e ritorno allo smart working” Letta non si accontenta del nuovo giro di vite

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – “Il governo sta facendo bene, ora“: Enriconon sideldivarato ieri dal governo. Il segretario del Pd vuole di più e parla di “prepararsi al passo successivo“, con il vaccino obbligatorio per tutti e il lavoro da casa, come se fossimo nel 2020 (ma sta parlando del 2022). Non solo, il leader dem è pure convinto che altri Paesi seguirebbero l’esempio dell’Italia.: “Ora” In un’intervista a Repubblica,afferma ...

Advertising

repubblica : Pd, Letta: 'Sui vaccini è l’ora dell’obbligo. Senza unità sul Quirinale il governo cadrebbe' [di Stefano Cappellini] - repubblica : Pd, Letta: 'Sui vaccini è l’ora dell’obbligo. Senza unità sul Quirinale il governo cadrebbe'… - HuffPostItalia : Bonomi: 'Obbligo vaccinale, ora o mai più' - Il_Vitruviano : Ma se Letta vuole 'ora' l'obbligo vaccinale quale sarebbe il senso dei provvedimenti presi ieri dal CdM sul Super G… - AlbertoLetizia2 : @stefano_flare L'obbligo vaccinale per l'intera popolazione adulta è una situazione mai sperimentata prima d'ora. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora obbligo

... Omicron che si diffonde sempre più velocemente e l'di Super Green pass sui mezzi pubblici . Tengono, almeno per, gli aerei e l'alta velocità. Cala la richiesta, dunque i passeggeri a ...... senzadi registrarsi o di disporre dello SPID , con il vantaggio in più di poter ...l'azienda si appresta a un ulteriore salto in avanti: le innovazioni introdotte dalla normativa europea ...E’ facile dire col senno del poi che prima avevamo sbagliato, no attenzione, ora abbiamo un altro virus rispetto a quello ... i colpi di coda di un virus che si sta indebolendo”. Sull’obbligo ...Quanto all'obbligo di vaccino, "lo abbiamo già previsto per alcune categorie e lo abbiamo fatto molto prima di altri Paesi europei - ha ricordato Costa -. Ora in campo abbiamo lo strumento del Super ...