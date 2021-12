“Ora è tardi” Covid Italia | Matteo Bassetti lo dice davanti all’aumento dei contagi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Arriveremo a 150mila-200milaal giorno. Con la variante Omicron per i non vaccinati è una roulette russa”. Il professor, direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova, fotografa così il quadro dell’epidemiain. Ieri sono stati sfiorati i 100mila nuovi casi. La curva è destinata a crescere sotto la spinta della variante Omicron, decisamente piùosa. “In una popolazione vaccinata significherà che i vaccinati che siano faranno una forma molto blanda della malattia. Per i non vaccinati invece è una roulette russa. Se c’è ancora qualcuno che non si vaccina, pace all’anima sua. Sappiamo come funziona il vaccino. Anche tra i non vaccinati ci sarà chi non avrà nessun sintomo, ma c’è anche il rischio ...