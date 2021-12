“Ora comincia una nuova fase”. Covid, l’annuncio di Pierpaolo Sileri: cosa cambia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella giornata di mercoledì 29 dicembre si sono sfiorati i 100mila contagi da Covid 19. Un record assoluto: mai dall’inizio della pandemia era stata toccata questa cifra. È il segnale evidente che la variante Omicron sta dilagando anche in Italia: una variante molto contagiosa che presenta sintomi leggeri e una incubazione più rapida. Gli studi sulla nuova mutazione del coronavirus si susseguono, i dati vengono analizzati e il quadro si delinea. I sintomi, a differenza del Covid tradizionale, risultano più lievi e -se vogliamo- vari: dal raffreddore che ricorda i malanni stagionali, soprattutto dei bambini, alla diarrea. L’incubazione invece, secondo uno studio americano, potrebbe svilupparsi in circa 72 ore. I sintomi più comuni riportati e archiviati dall’app ZOE Covid, che si è trasformata in un prezioso archivio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella giornata di mercoledì 29 dicembre si sono sfiorati i 100mila contagi da19. Un record assoluto: mai dall’inizio della pandemia era stata toccata questa cifra. È il segnale evidente che la variante Omicron sta dilagando anche in Italia: una variante molto contagiosa che presenta sintomi leggeri e una incubazione più rapida. Gli studi sullamutazione del coronavirus si susseguono, i dati vengono analizzati e il quadro si delinea. I sintomi, a differenza deltradizionale, risultano più lievi e -se vogliamo- vari: dal raffreddore che ricorda i malanni stagionali, soprattutto dei bambini, alla diarrea. L’incubazione invece, secondo uno studio americano, potrebbe svilupparsi in circa 72 ore. I sintomi più comuni riportati e archiviati dall’app ZOE, che si è trasformata in un prezioso archivio ...

