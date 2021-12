Omicron spegne il Capodanno | Cia | 2 mld per la tavola Feste a casa per 2 italiani su 3

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il boom di contagi e quarantene, lein piazza saltate e la pioggia di disdette per viaggi e veglioni, spengono ilalle porte. La variantespinge le famiglie a restare a: secondo Cia-Agricoltori, nonostante l’assenza di divieti su spostamenti e numero di invitati, saranno oltre duesu tre aggiare tra le mura domestiche, con (pochi) amici e parenti, per una spesa alimentare stimata di quasi 2 miliardi di euro complessivi, in linea con l’anno scorso, tra cenone del 31 dicembre e pranzo del primo gennaio. Mentre solo il 15% deglisi prevede sceglierà ristoranti, locali o agriturismi per celebrare l’arrivo del 2022. Cotechino e zampone in vetta ai piatti simbolo A vincere, in ogni caso, sarà la ...