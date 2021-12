Omicron dilaga, in Italia, a gennaio, gli stadi tornano al 50% della capienza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Omicron dilaga, l’Italia del calcio torna indietro di cinque mesi. Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha stabilito, per l’accesso del pubblico negli stadi, il ritorno al 50% della capienza. Lo riporta il Corriere dello Sport. “Il Consiglio dei Ministri ieri ha deciso che gli stadi tornano subito al 50% con la modalità a scacchiera, cioè un posto sì e un posto no”. I palazzetti, invece, scendono dal 60% al 35%. “La Federcalcio e gli altri organismi – in attesa delle linee guida che dovranno regolare l’attività sui campi, nelle palestre e nelle piscine – hanno appreso la notizia in tarda serata e non hanno ancora espresso una posizione ufficiale. Dalla Figc, però, filtra una sorta di accettazione con senso di responsabilità”. Si temeva un giro di vite più forte. “A ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021), l’del calcio torna indietro di cinque mesi. Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha stabilito, per l’accesso del pubblico negli, il ritorno al 50%capienza. Lo riporta il Corriere dello Sport. “Il Consiglio dei Ministri ieri ha deciso che glisubito al 50% con la modalità a scacchiera, cioè un posto sì e un posto no”. I palazzetti, invece, scendono dal 60% al 35%. “La Federcalcio e gli altri organismi – in attesa delle linee guida che dovranno regolare l’attività sui campi, nelle palestre e nelle piscine – hanno appreso la notizia in tarda serata e non hanno ancora espresso una posizione ufficiale. Dalla Figc, però, filtra una sorta di accettazione con senso di responsabilità”. Si temeva un giro di vite più forte. “A ...

