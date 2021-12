Omicidio Ciatti, ceceno scarcerato per difetto di procedura (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Corte d'Assise ha rimesso in libertà uno dei due ceceni accusati di avere provocato in Spagna la morte di un italiano 22enne pestato a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Corte d'Assise ha rimesso in libertà uno dei due ceceni accusati di avere provocato in Spagna la morte di un italiano 22enne pestato a ...

borghi_claudio : Ma cosa mi tocca leggere. Ho conosciuto la famiglia: distrutti dal dolore. E adesso questa. Omicidio Ciatti, di nu… - Corriere : Il padre di Niccolò Ciatti: «Ha ucciso mio figlio a calci, ora è libero per un cavillo. Che dolore» - oknosureddit : Omicidio Ciatti, scarcerato il ceceno che era detenuto a Rebibbia - cjmimun : Fdi, attraverso Giovanni Donzelli, intervenendo in Aula alla Camera, ha chiesto che il governo riferisca al Parlame… - Dixy62553861 : RT @Corriere: Il padre di Niccolò Ciatti: «Ha ucciso mio figlio a calci, ora è libero per un cavillo. Che dolore» -