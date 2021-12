“Oggi anche l’arte rischia il bando dai social”: parla Camillo Langone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Compito degli intellettuali è seminare dubbi, non spargere (semi)verità. Non sappiamo se sia possibile definire Camillo Langone un intellettuale (giornalista, scrittore, esperto d’arte, esperto di vini, esperto di cibo, cultore dell’estremismo), di certo lui, però, sa esercitare quell’arte oramai in disuso consistente nel cantare fuori dal coro. E ogni agglomerato umano ha un costante bisogno vitale del soldato che marcia nel senso opposto rispetto al gruppo. Il motivo è già stato identificato: seminare dubbi, porre domande, insinuare contraddizioni. Adesso siamo stati noi a porre domande a lui nella speranza di ricevere risposte soddisfacenti. O dubbi ancor più affascinanti. l’arte ci sta salvando e ci salverà dal periodo disastroso in atto? “l’arte non salverà noi, eventualmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Compito degli intellettuali è seminare dubbi, non spargere (semi)verità. Non sappiamo se sia possibile definireun intellettuale (giornalista, scrittore, esperto d’arte, esperto di vini, esperto di cibo, cultore dell’estremismo), di certo lui, però, sa esercitare queloramai in disuso consistente nel cantare fuori dal coro. E ogni agglomerato umano ha un costante bisogno vitale del soldato che marcia nel senso opposto rispetto al gruppo. Il motivo è già stato identificato: seminare dubbi, porre domande, insinuare contraddizioni. Adesso siamo stati noi a porre domande a lui nella speranza di ricevere risposte soddisfacenti. O dubbi ancor più affascinanti.ci sta salvando e ci salverà dal periodo disastroso in atto? “non salverà noi, eventualmente ...

Advertising

pietroraffa : Da oggi in Emilia-Romagna anche i senza fissa dimora hanno diritto al medico di base. Civiltà! - cristianagire : 'Per il bambino non ci sono problemi, la bambina non può. “ Oggi grazie anche al vostro aiuto, sono riuscita ad inc… - albertoangela : Grazie a Maria Grazia Cucinotta e a Stefano Bollani: ci hanno trasmesso il fascino di Procida ed Ischia che ispira,… - paolobaldi3 : @carlopaolofesta DottFesta sicuro di non essere anche vitologo? Sa .. oggi se devi farti notare basta parlare dell’Inter o del Covid - cillabambam : E anche oggi incazzata nera. Pieni zeppi di lavoro e sti 4 minchioni a lavoro scollegano la gente che non ha vogli… -