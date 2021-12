Oggi 30 dicembre preghiamo Sant’Eugenio che ha difeso il Rito Ambrosiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ arrivato in Italia al seguito di Carlo Magno e di lui ne è diventato il padre spirituale. Grazie a questo Santo Vescovo, il Rito Ambrosiano viene salvato, dando così la possibilità di essere celebrato ancora Oggi. Grazie a lui, dopo un Concilio al quale ha partecipato, sull’altare maggiore di San Pietro sono stati posti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ arrivato in Italia al seguito di Carlo Magno e di lui ne è diventato il padre spirituale. Grazie a questo Santo Vescovo, ilviene salvato, dando così la possibilità di essere celebrato ancora. Grazie a lui, dopo un Concilio al quale ha partecipato, sull’altare maggiore di San Pietro sono stati posti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

elio_vito : Non è vero che è successo altre volte, qui, in questo modo, così, non è mai successo. Il 30 dicembre abbiamo votato… - SkyTG24 : #Covid, news. Bollettino di oggi: 98.020 casi, 136 morti. LIVE - vaticannews_it : #28dicembre 'La Sacra Scrittura è la vera manna quotidiana' diceva padre Frédéric Manns, biblista, docente emerito… - OPaiano : RT @francofontana43: Il Papa: «La migrazione di oggi uno scandalo sociale dell’umanità» 'San Giuseppe come migrante perseguitato e uomo co… - citrolone2 : Giornooooo amici vicini e lontani benvenuti in questo penultimo giorno dell’anno. Oggi giovedì 30 dicembre siamo ag… -